وكانت معلومات قد وردت لرجال المباحث تفيد بقيام المتهمين باستدعاء مجموعة من العمال للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منشأة بميدان الرماية، مستغلين قربها من المنطقة الأثرية، للبحث عن الآثار.وبإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين والتحفظ على الحفر والأدوات المستخدمة فيه. وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار واللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السياحة.