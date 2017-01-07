وتنوعت المخالفات ما بين انتظار خاطئ، مخالفات سير عكس الاتجاه، وسير بدون حمل رخصة قيادة ورخصة تسيير.كما تم سحب 19 دراجة بخارية، وضبط مخالفات عدم الصلاحية الفنية للسيارة، وزيادة عدد الركاب، والتحدث في الهاتف المحمول، وعدم استخدام حزام الأمان، ومخالفات نموذج ١٢٥، ومخالفات تراخيص، ومخالفات معلقات وملصقات، ومخالفات دخان كثيف، ومخالفات حملة مطالع ومنازل الكباري، وتجاوز السرعات المقررة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيق.