بورت أو برنس (رويترز) - وجهت يوم الجمعة اتهامات في الولايات المتحدة لزعيم إنقلاب وقع في 2014 وأطاح برئيس هايتي جان برتران أريستيد بالضلوع في مؤامرات لتهريب مخدرات وغسيل أموال. وكانت السلطات الأمريكية تسعى لاعتقاله منذ أكثر من عشر سنوات.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن جاي فيلبي‭ ‬(48 عاما) يواجه لائحة اتهام تشمل ثلاثة اتهامات من بينها التآمر لإدخال كوكايين إلى الولايات المتحدة والتآمر لغسل أموال والاشتراك في معاملات مالية ناجمة عن أنشطة غير قانونية.

وقالت الوزارة إن قاضيا أصدر أمر باحتجاز فيلبي دون السماح بالإفراج عنه بكفالة خلال جلسة في ميامي.

وعُقدت هذه الجلسة بعد يوم واحد من اعتقال فيلبي في هايتي وتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وجاء اعتقال فيلبي قبل أربعة أيام من الموعد الذي كان متوقعا أن ينضم فيه إلى البرلمان الهايتي كسناتور في أعقاب انتخابه في 20 نوفمبر تشرين الثاني.

واعتُقل المتهم بعد أن أجرى مقابلة إذاعية في بوتيونفيل قرب العاصمة بورت أو برنس.

واقتيد إلى مركز للشرطة حيث كان أفراد من الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات في انتظاره.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)