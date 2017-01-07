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مهندس أمريكي يعترف بالتآمر لإنتاج مواد نووية في الصين
واشنطن (رويترز) - قالت وزارة العدل الأمريكية إن مهندسا نوويا أمريكيا من أصل صيني أقر يوم الجمعة بأنه مذنب بالتآمر لإنتاج "مواد نووية خاصة" في الصين في انتهاك لقانون الطاقة الذرية الأمريكي.
ووُجهت لآلين هو الحاصل على الجنسية الأمريكية ولشركة الطاقة النووية المملوكة للدولة في الصين (شركة الصين العامة للطاقة النووية) في أبريل نيسان العام الماضي اتهامات بالتآمر.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن هو أقر بأنه مذنب "بالتآمر للانخراط أو المشاركة بشكل غير قانوني في إنتاج أو تطوير مواد نووية خاصة خارج الولايات المتحدة دون الترخيص اللازم من وزارة الطاقة الأمريكية في خرق لقانون الطاقة الذرية."وقال مسؤول بوزارة العدل إن هو وزميلا له اسمه تشينغ نينغ والذي اعترف بأنه مذنب بارتكاب نفس الاتهام في 2015 هما أول من توجه لهما اتهامات بانتهاك القانون الصادر عام 1964 الذي يعود لفترة الحرب الباردة واستهدف منع الانتشار النووي.
وقال بيان وزارة العدل إن شركة الصين العامة للطاقة النووية وظفت هو كمستشار كما كان أيضا يملك شركة انيجري تكنولوجي انترناشيونال في ديلاور.
وأضاف أن هو ساعد الشركة الصينية في جعل مهندسين نوويين مقرهم بالولايات المتحدة يساعدون في تصميم وتصنيع مكونات لمفاعلات نووية بشكل أسرع.
وقال إن هو حدد وجند ونفذ عقودا مع خبراء مقرهم في الولايات المتحدة من الصناعة النووية المدنية والذين قدموا مساعدة فنية لتطوير وإنتاج مواد نووية خاصة لحساب شركة الصين العامة للطاقة النووية.
وقالت وزارة العدل إن هو والشركة الصينية سهلا أيضا السفر إلى الصين ودفع أموال للخبراء الذين مقرهم في الولايات المتحدة مقابل خدماتهم.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير علا شوقي)
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