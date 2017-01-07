تعود الواقعة إلى إخطار تلقته مديرية أمن أسيوط، من إدارة البحث الجنائي، مفاده شن حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام؛ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت عن ضبط 32 متهمًا بحوزتهم 32 قطعة سلاح ناري، تنوعت بين 10 بنادق آلية، 14 بندقية خرطوش، 6 فرود محلية الصنع، طبنجة، 163 طلقة نارية متنوعة الأعيرة. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.