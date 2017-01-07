ضبط رجال مباحث الإدارة العامة للضرائب والرسوم عددًا من المخالفات خلال حملات أمنية في المحافظات

وأسفرت الحملة عن ضبط 72 قضية في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، وتحري ديون لمصلحة الضرائب، وتنفيذ 23 حكمًا قضائيًا متنوعًا.وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.