تعود الواقعة إلى إخطار تلقته مديرية أمن المنيا، من إدارة البحث الجنائي مفاده شن حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام؛ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتم ضبط 12 متهما بحوزتهم 12 قطعة سلاح ناري، تنوعت بين |بندقية آلية، و4 بنادق خرطوش، 6 فرود محلى، وطبنجة، و12 طلقة نارية. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.