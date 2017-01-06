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ترامب يختار سيناتور سابقا معاديا لموسكو مديرا للمخابرات الوطنية
ــ الفريق الانتقالى للرئيس المنتخب يطلب من «سفراء أوباما» الرحيل بحلول يوم تنصيبه.. والكونجرس يتلقى تقرير القرصنة الروسية للانتخابات خلال أيام
أفادت وسائل إعلام أمريكية عديدة، اليوم، بأن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب اختار سيناتور سابقا ممنوعا من السفر إلى روسيا لتولى منصب مدير المخابرات الوطنية، فيما نفى المتحدث باسم ترامب وجود أى خطط لاعادة هيكلة أجهزة المخابرات أو تقليصها.
وذكرت وسائل الإعلام أن اختيار ترامب للسيناتور الجمهورى السابق عن ولاية انديانا دان كوتس (73 عاما) يرمى إلى تهدئة مخاوف أولئك الذين يعتقدون أن ترامب قد يداهن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لا سيما أنه يرفض الاتهامات التى وجهتها المخابرات الأمريكية إلى موسكو بالوقوف خلف هجمات إلكترونية استهدفت الانتخابات الأمريكية.
ويعد كوتس واحدا من 6 أعضاء فى مجلس الشيوخ و3 مسئولين فى البيت الأبيض فرضت عليهم موسكو حظرا على السفر إلى روسيا فى 2014، ردا على العقوبات التى فرضتها عليها واشنطن بسبب ضمها شبه جزيرة القرم، إذ اعتبر السيناتور كوتس ذلك الحظر الروسى حينها أنه «شرفا» له، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكوتس هو سيناتور انديانا (1989ــ 1999) ومن 2011 حتى انتهاء مدته الثلاثاء الماضى. وعمل سفيرا لبلاده فى ألمانيا (2001 ــ 2005) فى إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وكان عضوا فى لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ وعدد من اللجان الاقتصادية خلال السنوات الست الماضية.
وفى سياق متصل، نفى شون سبايسر المتحدث باسم ترامب فى مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية ما تردد أنباء بأن ترامب يريد تقليص عمل مكتب مدير المخابرات الوطنية وإعادة هيكلة «سى. آى. إيه»، قائلا إنه «لا صحة لفكرة اعادة هيكلة البنى التحتية لاجهزة المخابرات، هذا خاطئ 100%».
من جهة أخرى، أعلن مارك جيلبرت السفير الأمريكى لدى نيوزيلندا أن الفريق الانتقالى للرئيس المنتخب طلب من السفراء الذين عينهم الرئيس أوباما مغادرة مناصبهم بحلول يوم التنصيب فى 20 يناير الحالى، موضحا أن الأمر صدر «دون استثناءات» عبر رسالة إلى وزارة الخارجية يوم 23 ديسمبر.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الأمر يهدد بترك الولايات المتحدة دون سفراء فى بلدان مهمة لعدة شهور مثل ألمانيا وكندا وبريطانيا. إلا أن مسئولا كبيرا فى فريق ترامب وصف الخطوة بأنها «مسألة بسيطة» تتعلق بضمان أن يغادر مبعوثو أوباما فى الخارج الحكومة فى الوقت المحدد كغيرهم من المساعدين السياسيين فى البيت الأبيض.
إلى ذلك، أكد مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر ورئيس وكالة الامن القومى الاميرال مايكل روجرز خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، الاتهامات التى دفعت البيت الأبيض إلى فرض عقوبات على روسيا وخصوصا عبر طرد 35 دبلوماسيا وعائلاتهم.
وقال كلابر إنه «لا يستطيع كشف مزيد من المعلومات وسيسلم تقرير في هذا الشأن للكونجرس خلال الأيام المقبلة»، فى إشارة إلى تقرير القرصنة الروسية للانتخابات.
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