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العراقي يدفع بـ 6 ضابطات و25 شرطية لتأمين الكنائس بدوائر الأقسام
دفع اللواء هشام العراقي بالشرطة النسائية لمشاركة الضباط والأفراد في تأمين مختلف الكنائس المتواجدة بالجيزة وقال مصدر أمني إنه تم الدفع بـ 6 ضابطات و25 شرطية بدوائر أقسام شرطة العمرانية والعجوزة والجيزة والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها من الأقسام والمراكز التابعة للمديرية لمشاركة الضباط والأفراد تأمين الكنائس بدوائر الأقسام والمراكز الشرطية بالجيزة
وذلك لتأمين ما يقرب من 79 كنيسة من بينها العميد سهير العادلي وكيل إدارة العنف ضد المرأة والعميد عبير إسماعيل والملازم أول منة النجدي والملازم أول رويدا الباز وملازم أول إيمان عبد العظيم وملازم أول دعاء ماهر، لتفتيش السيدات الزائرات للكنائس. وأوضح المصدر أن اللواء هشام العراقي أوصى جميع القوات المكلفة بتأمين دور العبادة والمنشآت الدينية بضرورة اليقظة والحذر والانتباه والضرب بيد من حديد على من يحاول الإضرار بالأمن الداخلي.
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