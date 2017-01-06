وذلك لتأمين ما يقرب من 79 كنيسة من بينها العميد سهير العادلي وكيل إدارة العنف ضد المرأة والعميد عبير إسماعيل والملازم أول منة النجدي والملازم أول رويدا الباز وملازم أول إيمان عبد العظيم وملازم أول دعاء ماهر، لتفتيش السيدات الزائرات للكنائس. وأوضح المصدر أن اللواء هشام العراقي أوصى جميع القوات المكلفة بتأمين دور العبادة والمنشآت الدينية بضرورة اليقظة والحذر والانتباه والضرب بيد من حديد على من يحاول الإضرار بالأمن الداخلي.