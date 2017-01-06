كشفت مصادر مطلعة أن إدارة سجن طرة نقلت مرشد جماعة الإخوان الإرهابية السابق مهدي عاكف إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة له بالمركز القومي للأورام بالمستشفى

وأوضح المصدر أنه سبق وقامت إدارة سجن طرة منذ شهر تقريبا بنقله إلى مستشفى قصر العيني، وتم تركيب دعامة له إثر إصابته بانسداد في القناة المرارية وتمت إعادته لسجن طره واحتجز بمستشفى طرة تحت الملاحظة الطبية.