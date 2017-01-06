ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال حملة أمنية شنتها اليوم الجمعة، العديد من قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية

وأسفرت الحملة عن ضبط 45 قضية ( مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات).واتخذت مباحث المصنفات، الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.