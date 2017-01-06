قال الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب، الجمعة، إن الكونجرس سيقدم أموالا لبناء جدار يصد المهاجرين على الحدود مع المكسيك، وذلك من أجل تحقيق أحد وعوده الانتخابية الرئيسية في أقرب وقت ممكن.



وكتب على تويتر أن "وسائل الإعلام غير النزيهة لا تقول أن الأموال التي ستنفق لبناء الجدار سوف تسددها المكسيك في وقت لاحق".



وكانت قناة «سي إن إن» كشفت الخميس أن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب فاتح قادة الحزب الجمهوري بتمويل الجدار من المال العام إذا كان ذلك ممكنا في أبريل.



ولقي وعد المرشح ترامب ببناء "جدار ضخم ومتين وجميل" على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة التي يبلغ طولها أكثر من ثلاثة آلاف كلم، في كل مرة حماسة وترحيبا في تجمعاته الانتخابية. وكان يسأل "من الذي سيدفع؟" ويصرخ الحشد "المكسيك".



ولم تحدد كلفة الجدار لكنها قد تكون عدة مليارات.

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