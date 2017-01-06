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«مرور الجيزة» تضبط 17 متعاطيا و3 آلاف مخالفة خلال حملة أمنية
تمكنت قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة تحت إشراف اللواء هشام العراقي مدير الأمن من ضبط العديد من المخالفات خلال حملة أمنية قامت بها قوات الإدارة بقيادة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة أسفرت عن ضبط (890) انتظار خاطئ
كما تم ضبط (3) مخالفات عكس الاتجاه و(28) بدون قيادة و(30) بدون تسيير و(6) حجز سيارة و(33) سحب دراجة نارية و(2) حجز دراجة بدون لوحات و17 متعاطيا للمواد المخدرة من قائدي السيارات.كما أسفرت الحملات عن ضبط (3310) قضايا متنوعة شملت (62) تجاوز السرعة المقررة قانونيًا (الرادار) و(90) حملة مطالع ومنازل الكباري |موقف عشوائي| و(65) دخان كثيف و(55) الصلاحية الفنية للسيارة و(10 ) ركاب زيادة و(1870) نـمــوذج 125 و(8) حجز توك توك و(140) مخالفة تصوير الكاميرات و(22) عدم استخدام حزام الأمان و(50) مخالفة التحدث في المحمول.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.
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