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جولات تفقدية لشرطة التموين بأسواق الجيزة لضبط الأسعار
نظمت مباحث الإدارة العامة للتموين بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء هشام العراقي مدير الأمن عدة جولات تفقدية وحملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لضبط عملية الأسعار بالأسواق
وتأكدت القوات في جولاتها التفقدية أن جميع المحروقات (الوقود إسطوانات البوتاجاز) متوفرة في المحطات والمستودعات ولا يوجد أي أزمات وحصة المحافظة متوفرة ولا يوجد أي تغير في أسعارها.كما قامت القوات بالتنسيق مع بعض أصحاب محال الجزارة لعرض لحوم طازجة مستوردة عن طريق شركات الجملة التابعة لوزارة التموين للمواطنين بأسعار تتراوح من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو الواحد.وأشارت إلى أنه سيتم بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية والتابعة لوزارة التموين إرسال قوافل من السيارات لبيع |أوراك الدجاج المحلية| بأسعار منخفضة بالمناطق الشعبية للمواطنين محدودي الدخل، تحت إشراف إدارة مباحث التموين بسعر الكيلو (9.50 جنيهات).
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