وأثناء قيام أمين الشرطة عمرو رفاعى، من قوة الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى باتخاذ الإجراءات اللازمة في الكشف عن محتويات حقائب المسافرين لاحظ وجود كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير بداخل حقائب اثنين من الركاب يحملان جنسية إحدى الدول الأسيوية.وعرض الراكبان مبلغا ماليا على أمين الشرطة، نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية، فقام أمين الشرطة بالإخطار بالواقعة وضبط المتهمين.وعقب تقنين الإجراءات تم فتح الحقائب بمعرفة الراكبين وضبط كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية غير المسموح بمغادرتها البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.​