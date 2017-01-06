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ترامب: المكسيك ستسدد تكلفة بناء الجدار الحدودي فيما بعد
06
يناير
2017
14:22 PM
بواسطة
واشنطن (رويترز) - انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة تقارير إخبارية تحدثت عن أن دافعي الضرائب الأمريكيين سيتحملون تكلفة جدار يعتزم أن يشيده على الحدود مع المكسيك وقال إن هذه التقارير لم تورد أن الأموال الأمريكية المستخدمة في بداية المشروع ستسددها المكسيك لاحقا.
وقال ترامب على تويتر "الإعلام المدلس لم يورد أن أي مبالغ ستنفق على بناء الجدار العظيم (من أجل إنجازه بسرعة) سوف تسددها المكسيك فيما بعد!"
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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