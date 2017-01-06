تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بشمال قنا، من ضبط أحد المتهمين في قضية شروع في قتل بقرية فاو بحري أثناء خروجه من قرية أبو حزام بمركز دشنا شمال المحافظة

وكان اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد أيمن الروبي، رئيس الفرع يفيد بضبط | ع.خ.-ع عامل|، متهم في قتل شقيقين بقرية فاو بحري في اشتباكات بين عائلتين بذات القرية.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.