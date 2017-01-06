تلقى اللواء |مصطفى النمر| مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من المقدم |أبو العزم فتحي| رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية عن 4 أشخاص يقوموا بالتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.تم تشكيل قوة أمنية تمكنت من ضبط أحمد الباز، 42 سنة عامل عادي، معتز عبده، 42 سنة عامل عادي، ومحمد محمد 28 سنة مبيض محارة، ويقيمون بقرية | طماي الزهايرة | دائرة المركز، ومحمد نبيل، 28 سنة عامل، بتكون تشكيل عصابي بزعامة الأول تخصص في التصنيع والاتجار لمخدر الحشيش بدائرة المركز، متخذين من منزل الثالث مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وتم إعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بالقوات المناسبة تحت إشراف مدير مباحث الدقهلية اللواء |مجدي القمري| وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمديرية، وأسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم| 20 | لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنوا 50 كيلو جرامًا، | 2 | طربة لجوهر الحشيش المخدر وزنوا قرابة 500 جرام.كما تم ضبط مكبس هيدروليكي كبير كامل، مكبس يدوي بداخله كمية من الحشيش المخلوط معد للكبس، | 5 | قطع حديدية مختلفة الأحجام أحدهما مطبوع عليها رسمة | نخلة |، كمية من الحنة واللبان الدكر والسكر، كسارة يدوية تستخدم في طحن المواد الخام مبلغ مالي 2500 جنيه، | 4 | هواتف محمول. بمواجهتهم، اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وحيازتهم للأدوات والمواد الخام المضبوطة بقصد تصنيع وكبس مخدر الحشيش، وأن المواد المخدرة المضبوطة من جوهر الحشيش هم من قاموا بتصنيعه وكبسه، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة.تحرر عن ذلك المحضر رقم 322 لسنة 2017 جنايات السنبلاوين، بالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.