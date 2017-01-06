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مدير شرطة النقل يطالب باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المواطنين
تفقد اللواء |محمد يوسف| مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية المعينة على محطات مترو الأنفاق، وسكك حديد القاهرة في إطار الاستعدادات تأمين احتفالات أعياد الميلاد
تابع مدير شرطة النقل، اليوم الجمعة، انتظام كافة الخدمات الأمنية المعينة على مداخل ومخارج المحطات والصالات والأرصفة ومدى صلاحية أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن. وكلف |يوسف| بسرعة الاستجابة لبلاغات (التحرش والتسول) وكافه صور الخروج عن الشرعية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وضبط الباعة الجائلين وإنفاذ القانون والتحرك السريع من قبل الشرطة النسائية المعينة بالمحطة للحد من ظاهر التحرش، مشددًا على خدمات الأرصفة اليقظة التامة وتنفيذ التعليمات وإنفاذ القانون وحسن معاملة المواطنين.وشدد مساعد وزير الداخلية، على إلمام جميع الخدمات بالمهام الموكلة إليهم وعلى فحص أمتعة المواطنين المترددين على المحطة، وضرورة اليقظة التامة ونبه على جميع القوات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة وحسن معاملة الجمهور، والتأكيد على مداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على مدخل المحطات من الساحات الخارجية، وعدم الدخول دون تفتيش بواسطة عنصر المفرقعات وتفعيل الحرم الأمن.وطالب يوسف القيادات بضرورة تلقي جميع الشكاوى وفقًا للضوابط الخاصة بهذا الشأن وتذليل تلك المشكلات، ومراعاة حقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، والتأكيد على التحلي بالحكمة والكياسة واللباقة التي تنعكس بدورها في بث روح الثقة بين المواطنين.وأكد مساعد وزير الداخلية مدى أهمية متابعة كاميرات المراقبة والأرصفة والساحات الداخلية للمحطة والتي يتم من خلالها رصد الخارجين عن القانون وإبلاغ القوات المتواجدة داخل المحطة وسرعة ضبطهم.
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