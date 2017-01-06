نائب رئيس الوزراء التركي: النموذج السياسي المزدوج في البلاد‭ ‬لا يمكن أن يستمر

اسطنبول (رويترز) - قال نائب رئيس وزراء تركيا محمد شيمشك يوم الجمعة إنه لا يمكن الاستمرار في النموذج السياسي المزدوج في البلاد لفترة طويلة حتى وإن كان هناك تناغم كبير حاليا بين الرئيس ورئيس الوزراء مشيرا إلى أن تعديل الدستور مسألة جوهرية للحيلولة دون وقوع أزمات في المستقبل.

وذكر شيمشك أن الديمقراطية في تركيا ستتعزز وأن اندماجها مع الاتحاد الأوروبي سيستمر بطريقة قوية جدا حتى وإن ركزت أنقرة على أسواق أخرى مثل روسيا والهند والصين وغيرها من الأسواق الآسيوية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)