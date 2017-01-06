-
رياضة
- باسم علي يذبح عجلا لفك «نحس الإصابات»
- «أيوب» يحدد الثالثة والنصف عصر غد موعدا لتدريب الأهلي
- محرز بعد الفوز بأفضل لاعب أفريقي: «أشكر الجميع»
- غدا.. الزمالك يستأنف تدريباته بحضور محمد حلمي
- الاتحاد السكندري يطير للسودان للمشاركة بمهرجان التسوق
- أحمد الشيخ: أتمنى العودة للأهلي في يناير وسعيد بثقة البدري
- البدري يستقر على التعاقد مع مدافع بعد عودة الاستبدال
- البدري يهاتف أيوب للاطمئنان على البرنامج التدريبي للأهلي
- عامر: ثورة إنشائية بنادي سموحة قريبا
- عبد الحفيظ يعود للقاهرة اليوم بعد أداء العمرة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«كيري»: حذرت و«أوباما» موسكو من عمليات القرصنة قبل الانتخابات
قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أمس الخميس، إنه قام مع الرئيس باراك أوباما قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر بتحذير روسيا مباشرة من تدخلاتها في عملية الاقتراع، بدون أن يكشفا علنا عن فحوى هذا التحذير لعدم التأثير على نتيجة الانتخابات.
وأضاف كيري للصحافة في وزارة الخارجية قبل أسبوعين من انتهاء مهامه: "قمنا أنا والرئيس شخصيا بطرح المسألة مع الروس"، متحدثًا بعيد جلسة استماع أكد فيها مدير الاستخبارات جيمس كلابر لمجلس الشيوخ وقوف روسيا خلف عمليات القرصنة.
وأثنى كيري على عمل أجهزة الاستخبارات، مشيرًا إلى أن "استخلاصات خبراء كل جماعة (الاستخبارات) التي تم التثبت منها وإعادة التثبت منها مرارًا، توصلت إلى أن الحكومة الروسية ضالعة في محاولة منسقة للتاثير على عمليتنا الانتخابية والتدخل في نزاهتها".
وحين سئل لماذا لم ينددا بهذه التدخلات الروسية قبل الانتخابات، رد «كيري» بأن هذه التحركات من قبله وقبل أوباما "جرت بحذر شديد حتى لا يكون من الممكن الادعاء بأن الرئيس والبيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات تحاول بأي طريقة التأثير على نتيجة الانتخابات" التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب على الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وإذ امتنع عن اتهام موسكو بارتكاب "عمل حربي" مثلما فعل السناتور الجمهوري جون ماكين هذا الأسبوع، وصف كيري القرصنة المعلوماتية المنسوبة إلى موسكو التي استهدفت مسؤولين في الحزب الديمقراطي بأنها "مسألة خطيرة جدا".
وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ صباح الخميس، أكد كلابر ورئيس وكالة الأمن القومي الأميرال مايكل روجرز الاتهامات التي دفعت البيت الأبيض إلى فرض عقوبات على روسيا وخصوصا عبر طرد 35 دبلوماسيا وعائلاتهم.
وأعلن كلابر أنه لا يستطيع كشف مزيد من المعلومات في انتظار تقرير طلبه الرئيس باراك أوباما وسيسلم للكونجرس في الأيام المقبلة.
لكن كلابر وروجرز أكدا أن "كبار المسؤولين الروس يمكنهم وحدهم أن يسمحوا بسرقة ونشر معلومات تتعلق بالانتخابات الأمريكية".
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)