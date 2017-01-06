وقعت شركتا «كوبا إكسبورت» الكوبية و«كوابانا تريدينج إل إل سي» الأمريكية، أمس الخميس، اتفاقية لتصدير فحم الشواء الكوبي من نوع (مارابو) إلى الولايات المتحدة، في أول صفقة تصدير بين البلدين منذ 1962 حين فرضت واشنطن حظرا تجاريا على الجزيرة الشيوعية.

وبحسب الاتفاقية، فإن الشحنة الأولى من هذا الفحم المصنوع من فروع وجذوع شجيرة المارابو الإفريقية الأصل ستصل إلى الولايات المتحدة في 18 يناير الجاري وزنتها 40 طنا، كما أفادت وسائل الإعلام الكوبية الحكومية.

ومع أن قيمة هذه الصفقة متواضعة (420 دولارا للطن) إلا أنها ترتدي قيمة رمزية كبيرة لأنها تنطوي على أول شحنة يتم تصديرها من الجزيرة الشيوعية إلى الولايات المتحدة منذ فرضت واشنطن حظرا تجاريا وماليا لا هوادة فيه على هافانا.

وبحسب هافانا، فإن الحصار التجاري والمالي الأميركي المفروض على كوبا كلف اقتصاد البلاد 4.68 مليار دولار بين أبريل 2015 ومارس 2016، رغم بدء التقارب بين البلدين نهاية العام 2014.

ومنذ فرضها في العام 1962، كلفت تلك القيود الجزيرة الشيوعية ما مجموعه 125.8 مليار دولار.

وفي أعقاب الإعلان التاريخي عن تقاربهما في نهاية العام 2014، استأنفت هافانا وواشنطن علاقاتهما الدبلوماسية في يوليو 2015، لكن التطبيع الكامل للعلاقات يواجه صعوبات بسبب خلافات قديمة.