قتل أربعة أفغان في زلزال ضرب جنوب إيران صباح الجمعة، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.

ووقع الزلزال البالغة قوته 5.3 درجة في محافظة فارس، بحسب المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وتقع إيران على صدع زلزالي ما يعرضها لهزات متكررة، وفي 2003 قتل 31 ألف شخص على الأقل في زلزال أدى إلى تدمير مدينة بام التاريخية.