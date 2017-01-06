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مقتل أربعة افغان في زلزال بقوة 5.3 درجة بإيران
06
يناير
2017
11:15 AM
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قتل أربعة أفغان في زلزال ضرب جنوب إيران صباح الجمعة، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.
ووقع الزلزال البالغة قوته 5.3 درجة في محافظة فارس، بحسب المركز الأمريكي لرصد الزلازل.
وتقع إيران على صدع زلزالي ما يعرضها لهزات متكررة، وفي 2003 قتل 31 ألف شخص على الأقل في زلزال أدى إلى تدمير مدينة بام التاريخية.
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