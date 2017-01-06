تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، يفيد أنه أثناء مرور الخدمة المعينة من إدارة تأمين الطرق لتأمين القطاع الثاني بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنيا، لوحظ لهم خروج شخصين من إحدى الغرف الموازية للطريق يحمل أحدهما سلاحا ناريا والآخر حقيبة جلدية |لاذوا بالفرار فور مشاهدتهم القوات|. تتبعتهم القوات حتى تمكنت من إلقاء القبض على |عمارة_ ع_م| 43 عاما، صاحب محجر ومقيم عزبة محجوب بدائرة مركز المنيا، و|محمد _ع _ م| 26 عاما، خفير بمحجر ومقيم بأبنوب أسيوط، وبحوزتهم سلاح آلي بندقية إسرائيلى، والحقيبة الجلدية وبداخلها |8 خزن و313 طلقة من ذات العيار. بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترافا بحيازتهما المضبوطات بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.