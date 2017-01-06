وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 9299 قضية سرقة تيار كهربائي، وتحصيل 7923 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي، وتحصيل 54 مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 600 جنحة حبس. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.