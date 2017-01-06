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سقوط هارب من أحكام في سرقة محمول بمحطة مصر
06
يناير
2017
07:47 AM
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تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 1903 (أسوان / القاهرة) من ضبط |ع
م| عاطل متلبسًا بسرقة هاتف محمول أحد الركاب بأسلوب المغافلة أثناء تواجدهما داخل القطار عقب وصوله محطة سكك حديد القاهرة. بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة، وبالكشف تبين سابقة اتهامه في 7 قضايا آخرهم القضية رقم 4038 /2016 جنح قسم شرطة شبرا |نشل|، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتين، |تبديد| حصر رقم 5157 /2008 حضوري بالحبس شهرين، و|ضرب| حصر رقم 14880 /2004 غيابي بالحبس شهرا. بالعرض على اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.
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