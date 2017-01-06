واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، جهودها لمكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة والتي تشمل «دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل» بالمحافظات

وأسفرت جهود الإدارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 359 قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ 34 إزالة لتعديات على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف، وتنفيذ 6 أحكام قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.