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ضبط 7 أطنان لحوم حمير في أوسيم
06
يناير
2017
04:47 AM
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ضبط رجال مباحث التموين بالجيزة 7 أطنان لحوم فاسدة، داخل أحد المصانع بمنطقة أوسيم، وتم إخطار اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة
وكانت معلومات وردت للعميد مصطفى البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة تفيد بقيام صاحب مصنع بتجميع كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، وبإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات تمكن الضباط سامح بدوي ومحمد سلطان ومحمد منصور من ضبط 7 أطنان لحوم فاسدة داخل المصنع المتحرى عنه، وبتحليل العينات، تبين أن بعض تلك الكميات تشبه في خواصها لحوم الحمير.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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