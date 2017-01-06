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«أمن أسيوط» يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في النخيلة
تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج ضمن حملات تشنها المديرية لضبط الخارجين عن القانون
كان اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط المباحث من استهداف مسكن |م م ا| 48 سنة |عاطل| مقيم بقرية النخيلة دائرة مركز أبوتيج؛ لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنه، وبعد القبض عليه وبتفتيش مسكنه تم ضبط بندقية خرطوش محلية الصنع و3 طلقات.كما تم ضبط أدوات وأجزاء تستخدم في التصنيع ومنها 3 قطع حديد، ماسورتان معدنيتان، أزميل مرزبة جاكوش، قطع خشبية، مولد كهربائي (ماكينة لحام)، مفتاحا شنيور، أسطوانة غاز مثبت بها خرطوم لحام، 4 بنط حديدية، 12 أسطوانة خاصة بالصاروخ، ذراع لماكينة لحام، صاروخ ومنشار كهربائي، 5 مفاتيح يدوي، ومقص معدني كبير الحجم، شنبر، بقصد التصنيع والاتجار.
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