شنت مباحث التموين في الجيزة بإشراف اللواء هشام العراقي مدير الأمن، حملة أمنية؛ لضبط الخارجين عن القانون، ومنع جرائم الغش وإهدار المال العام

وتمكن رجال مباحث التموين بقيادة العميد مصطفى البكري مدير الإدارة، من ضبط صومعة قمح بعدما تبين من المراجعة الأولية لأوراقها أن بها عجزا يصل إلى 20 ألف طن قمح مدعم بمنطقة العياط. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.