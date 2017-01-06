تمكن رجال الرقابة الإدارية في البحيرة، من ضبط رئيس قسم أملاك الدولة بمركز ومدينة كفر الدوار |سابقًا|؛ لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على 18 فدانًا من أملاك الدولة تقدر قيمتها بـ113 مليون جنيه

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم بتسليم المساحة المذكورة لشخص يدعى |ع.م|، ومحاولته رفع المساحة من أرض أملاك دولة إلى أراضٍ خاصة بالشهر العقاري، بالإضافة إلى سماحه لشخص آخر بسداد مبلغ 105 آلاف جنيه عن أكثر من 70 ألف متر من أراضي أملاك الدولة، بينما كان متر الأرض يقدر بـ150 جنيهًا، وتم إرسال لجنة مختصة من قبل هيئة المساحة وقدرت متر الأرض بـ1500 جنيه، فتأكد تزوير المتهم لكشوف حصر أراضي الدولة وتحصيل مبالغ مالية دون أي إجراءات قانونية.