وزير كوري جنوبي يقول إن الصين تتخذ إجراءات غير مباشرة ضد نظام ثاد

سيجونج (كوريا الجنوبية) (رويترز) - قال وزير المالية في كوريا الجنوبية إن من المعتقد أن الصين تتخذ إجراءات غير مباشرة ضد قرار كوريا الجنوبية العام الماضي نشر نظام أمريكي مضاد للصواريخ.

ولدى الصين مخاوف من أن الرادار القوي لنظام الدفاع الصاروخي (ثاد) يمكنه اختراق أراضيها واعترضت على نشره.

وتقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن النظام الصاروخي لا يستهدف إلا التصدي لأي تهديد من كوريا الشمالية. ومن المقرر نشره هذا العام.

وقال وزير المالية يو إل-هو خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس بمقر الوزارة في مدينة سيجونج جنوبي سول "تنفي الصين ذلك رسميا لكننا نشعر... أنه تم اتخاذ إجراءات غير مباشرة."

وأضاف "من الصعب سؤالهم ما الذي يريدونه بينما ينفون الأمر رسميا."

ولم يوضح يو ماذا يقصد "بإجراءات غير مباشرة" لكن الصين رفضت مؤخرا طلبات شركات طيران كورية جنوبية لإضافة رحلات جوية عارضة بين البلدين.

وقال يو يوم الأحد إن الحكومة تنظر فيما إذا كان قرار الصين رفض الطلبات - والذي يأتي قبيل زيادة معتادة في رحلات العام القمري الجديد - له علاقة بنشر النظام المضاد للصواريخ.

ولم ترد السلطات الصينية على طلبات للتعليق على رفض طلبات الرحلات الجوية.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)