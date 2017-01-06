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نشرة حوادث فيتو وأبرزها: إحالة 30 مستشارا بمجلس الدولة لـ«التفتيش»
شهدت محافظات مصر عددًا من الحوادث، اليوم الخميس، رصدتها «فيتو» في إطار تغطيتها الإخبارية، وجاءت كالتالي:إحالة٣٠ مستشارا بمجلس الدولة للتفتيش القضائي بسبب فيس بوكالداخلية تضبط منفذ هجوم كمين الهرمحجز سائق لاتهامه بسرقة 40 ألف جنيه من «سفير بورما» للتحرياتبالفيديو
. اعترافات المتهم بتفجير كمين الهرمتفاصيل مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع أمن كفر الشيخالسجن 5 سنوات لعبدالرحمن البر في إعادة محاكمته بقطع طريق قليوب«التأديبية» تعاقب مديرا عاما بهيئة النقل لإهانته وكيل نيابة إداريةمحاكمة مدير الحفر الآلي ومسئولة الاستحقاقات بهيئة المواد النوويةأسماء المعينين في مسابقة وظائف هيئة قضايا الدولةالنيابة العامة تؤكد انتحار وائل شلبي وخلو الجثمان من أي عنف جنائيبلاغ ضد قناة MBC مصر بسبب فاطمة كشري لإساءتها لـ«السيسي»
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