شهدت محافظات مصر عددًا من الحوادث، اليوم الخميس، رصدتها «فيتو» في إطار تغطيتها الإخبارية، وجاءت كالتالي:إحالة٣٠ مستشارا بمجلس الدولة للتفتيش القضائي بسبب فيس بوكالداخلية تضبط منفذ هجوم كمين الهرمحجز سائق لاتهامه بسرقة 40 ألف جنيه من «سفير بورما» للتحرياتبالفيديو