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شرطة التموين: ضبط 645 قضية متنوعة في المحافظات
05
يناير
2017
21:48 PM
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات؛ ضمانًا لحماية المواطنين من مافيا الغش التجاري والاحتكار
وأسفرت الحملات عن ضبط 645 قضية تموينية متنوعة تم خلالها ضبط مواد بترولية من أسطوانات بوتاجاز، ودقيق مدعم، ومخالفات مخابز، وسلع تموينية مدعمة، وغش غذائي، ومخالفات للمحال العامة وأخرى متعلقة بعدم الحصول على شهادات صحية، ومخالفات بشأن شروط التراخيص، وأخرى في أطعمة اللحوم والطيور، كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر، وسجائر، وأعلاف، وألعاب نارية، وتنفيذ 47 حكمًا قضائيًا. واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، لعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق، وجار مواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، لمواجهة جميع أشكال الجريمة وملاحقة المحتكرين.
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