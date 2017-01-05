تمكنت قوات مباحث الأموال العامة بمحافظة دمياط، برئاسة الرائد محمد السعدني، من القبض على شقيقتين لاتهامهما بالنصب على المواطنين وجمع مبلغ مالي يقدر بنحو مليون جنيه بدعوى استثماره في المراتب

وأكد مصدر أمني، أنه 8 من الضحايا اتهموا كلا من |تسنيم. م. ط|، 22 عاما، صاحبة محل ملابس |دولابي| بمنطقة ميدان سرور، وشقيقتها المدعوة هناء، 24 عاما، في بلاغ رسمي حمل رقم 41 جنح قسم أول دمياط لسنة 2017.وتمكنت الشقيقتان من الاستيلاء على مبلغ مالي بقيمة مليون جنيه بدعوى قيامهن بالاستثمار في المراتب، حيث تعمل الأولى في الاستيراد والتصدير بحسب ما أوهمت ضحايها.وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بضبط المتهمات للتحقيق معهم.