أمر المستشار أحمد مصطفى حمدان، مدير نيابة نجع حمادي، بحبس موظف بالمعاش ونجليه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالشروع في قتل عامل أجري بسبب خلافات بينهم

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد بالقبض على «أبوالعباس. ح.م» 57 سنة موظف بالمعاش ونجليه «هشام.ا.ح» 21 سنة و«محمود.ا.ح» 31 سنة ليسانس دراسات إسلامية، لقيامهم بالشروع في قتل «علي.م.س» 56 سنة عامل ومقيمين جميعهم بقرية القصر بنجع حمادي، بسبب خلافات بينهم.حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.