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تأجيل محاكمة 6 من عناصر الإخوان الإرهابية بالسويس لجلسة 7 مارس
05
يناير
2017
21:48 PM
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قررت محكمة جنايات السويس اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 6 من عناصر الجماعة الإرهابية، لجلسة 7 مارس القادم، لإحضار المتهم الرابع من محبسه لحضور الجلسة لاتهامه وباقي المتهمين بالتجمهر واستعراض قوة وتهديد السلم العام
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازى، وعضوية المستشارين إيهاب منير وأحمد غنيم، وسكرتارية جلسات جمال محمد ومحمد سليمان.وتعود أحداث القضية لجلسة 17 أبريل 2014 عندما اشترك المتهمين مع آخرين مجهولين وتجمهروا واشتبكوا مع رجال الشرطة، وتم ضبطهم بإحالتهم للنيابة العامة وجهت لهم اتهامات التجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين.
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