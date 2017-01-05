قررت محكمة جنايات السويس اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 6 من عناصر الجماعة الإرهابية، لجلسة 7 مارس القادم، لإحضار المتهم الرابع من محبسه لحضور الجلسة لاتهامه وباقي المتهمين بالتجمهر واستعراض قوة وتهديد السلم العام