تمكنت المباحث الجنائية برئاسة العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، والرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من ضبط مسجل خطر وبحوزته سلاحا ناريا ولفافات بانجو

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بضبط |عماد.أ| ومسجل خطر، ومقيم بالراهب، وبحوزته 50 لفافة بانجو وسلاحا ناريا |بندقية خرطوش| و10 طلقات.تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.