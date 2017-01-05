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بالصور.. ضبط تاجر بحوزته 9 آلاف زجاجة زيت تمويني بالبحيرة
05
يناير
2017
19:47 PM
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ضبطت مباحث البحيرة تحت إشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث، تاجرا تموينيا بحوزته 9240 زجاجة زيت تموين مدعم بكفر الدوار
وتلقي اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة إخطارًا بتمكن إدارة البحث الجنائي ومدير إدارة التموين من ضبط |ر.ع، 52 عاما، تاجر مواد غذائية بقرية بولين دائرة مركز كفر الدوار وبحوزته 9240 زجاجة زيت تموين مدعم مخصصة للبطاقات التموينبة الذكية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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