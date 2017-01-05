وتلقي اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة إخطارًا بتمكن إدارة البحث الجنائي ومدير إدارة التموين من ضبط |ر.ع، 52 عاما، تاجر مواد غذائية بقرية بولين دائرة مركز كفر الدوار وبحوزته 9240 زجاجة زيت تموين مدعم مخصصة للبطاقات التموينبة الذكية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.