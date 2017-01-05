أمر محمد عرجاوي وكيل أول نيابة قصر النيل، بحجز سائق 24 ساعة للتحريات لاتهامه بسرقة 40 ألف جنيه من سفير بورما بقصر النيل

البداية عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من ممثل سفارة بورما، بسرقة سائق 40 ألف جنيه من سفير بورما، تم تشكيل فريق بحث وتحرى وتبين صحة الواقعة.بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.