وتعود تفاصيل الواقعة إلى معلومات أكدتها التحريات تفيد بقيام |على.ا.م.خ| 42 سنة فلاح، ومقيم بشبرا بوخوم، و|ماهر.م.ع.س| 20 سنة عاطل ومقيم بشبرا بوخوم، و| طارق.م.ش.خ| 24 سنة عاطل ومقيم بجيرم، و| ناجى.م.م.ا| 42 سنة سائق ومقيم بشبرا بوخوم، و|فوزى.أ.ع| 18 سنة عاطل ومقيم بشبرا بوخوم، بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة المواشى.وعقب تقنبن الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الأخير، وبحوزتهم بندقية خرطوش عيار 12 و5 طلقات حية من ذات العيار، وسيارة تحمل رقم | م أ ب 7269 | نقل.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقات للمواشى وأرشدوا عن أماكنهم وتم التحفظ عليهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4 أحوال مركز قويسنا.