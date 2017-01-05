-
رياضة
- خالد لطيف عن اجتماع اتحاد الكرة: معرفش عنه حاجة
- المنتخب يؤدي مرانه بحضور وزير الرياضة ومحمود طاهر
- نتائج الجولة الـ11 لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2002
- الأهلي بطلا لكأس اليد بدون الدوليين
- طاهر محمد يهدي تيشيرت «لوهافر» الفرنسي لعادل فتحي
- نادال يعبر لدور الثمانية في بطولة برزبين ليواجه راونيتش
- الإسماعيلي يعتمد الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين
- «رونالدو وميسي» في هجوم التشكيل المثالي لأوروبا لعام 2016
- حازم الهواري: أتمنى أن نعود من الجابون بكأس الأمم
- الإسماعيلي 2002 يهزم وادى دجلة بهدف في دوري الجمهورية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بقويسنا
تمكنت وحدة مباحث قويسنا برئاسة الرائد رأفت نصار رئيس المباحث من القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواشى، وتم تحرير المحضر اللازم
وتعود تفاصيل الواقعة إلى معلومات أكدتها التحريات تفيد بقيام |على.ا.م.خ| 42 سنة فلاح، ومقيم بشبرا بوخوم، و|ماهر.م.ع.س| 20 سنة عاطل ومقيم بشبرا بوخوم، و| طارق.م.ش.خ| 24 سنة عاطل ومقيم بجيرم، و| ناجى.م.م.ا| 42 سنة سائق ومقيم بشبرا بوخوم، و|فوزى.أ.ع| 18 سنة عاطل ومقيم بشبرا بوخوم، بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة المواشى.وعقب تقنبن الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الأخير، وبحوزتهم بندقية خرطوش عيار 12 و5 طلقات حية من ذات العيار، وسيارة تحمل رقم | م أ ب 7269 | نقل.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقات للمواشى وأرشدوا عن أماكنهم وتم التحفظ عليهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4 أحوال مركز قويسنا.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)