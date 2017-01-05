وكشفت التحقيقات التي باشرها، محمد وحيد وكيل أول نيابة قصر النيل، أنه توجد علاقات عمل بينهم منذ فترة كبيرة، ولكن في آخر الأيام حدث بينهم مشادات كلامية بسبب خلافات مالية، وأكد الشهود أنهم شاهدوا المتهمين أثناء خروجهم من المحل هاربين.والبداية عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من صاحب محل أجهزة إلكترونية بمنطقة قصر العينى، مفاده قيام مجهولين بسرقة المحل، تم تشكيل فريق بحث وتحرى لكشف مرتكبى الواقعة.وكشفت التحريات أن وراء سرقة المحل هم 3 أمريكيين الجنسية، لوجود خلافات مالية بينهم، وقاموا بسرقة المحل بالإكراه.وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.