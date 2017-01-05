أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، الاستشكال المقدم من أحمد سوكس أمين عام نقابة شمال القاهرة للنقل العام و5 من أعضاء النقابة لاتهامهم بالإضراب الذي حدث في يونيو من عام 2014، على حكم حبسهم عامين، إلى جلسة 23 فبراير المقبل

وكان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغا من سيد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال القاهرة يتهم فيها أحمد سوكس و5 من أعضاء النقابة بتحريض السائقين على إضراب استمر يومين احتجاجا على عدم صرف متوسط الحافز، بدعوى قلة أعداد الأتوبيسات ووجود أعطال بها، وعدم وجود قطع غيار واعتماد جزء كبير من رواتبهم على الإيراد والإنتاج.وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وإحالتهم إلى محكمة جنح الساحل التي قضت بحبسه عامين غيابيا، ثم تقدموا باستشكال أمام محكمة شمال القاهرة.