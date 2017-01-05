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حفل وقداس وهدايا لنزيلات سجن القناطر احتفالا بعيد الميلاد
05
يناير
2017
16:49 PM
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نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء |مجدي عبد الغفار| وزير الداخلية، احتفالية بسجن القناطر ومختلف السجون للاحتقال بعيد الميلاد المجيد مع السجناء من الأقباط
وأوضح مصدر أمني أن الحفل حضره أحد القساوسة والذي أقام القداس للسجينات بسجن القناطر، وسط حضور عدد من قيادات القطاع الذين شاركوهم الحفل، وقاموا بتوزيع الهدايا على النزيلات وأولادهم وغيرهم من نزلاء السجون بسجون طره وغيرها. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء حقوق الإنسان ومشاركة جميع السجناء فرحة الأعياد.
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