قرر المستشار هاني هراس رئيس نيابات شرق طنطا الكلية، اليوم الخميس، تجديد حبس 5 من جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا شغب وعنف وتظاهر بدون تصريح بمراكز سمنود والمحلة وزفتي

كما قرر المستشار هشام عبد العال، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، تجديد حبس 3 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا شغب وعنف وتكوين خلايا إرهابية استهدفت تفخيخ قضبان السكك الحديدية وحرق محولات الكهرباء بمراكز طنطا وكفر الزيات وبسيون.ودفعت الأجهزة الأمنية بالغربية بالمدرعات ودوريات الشرطة للتأمين عرض المتهمين على مجمع محاكم ونيابات طنطا والمحلة تحسبا لاندلاع أعمال شغب والعنف من قبل أهالي المتهمين.