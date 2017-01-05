أسفرت الحملة عن تمكن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام من ضبط 1330 هاربا من أحكام جنائية ومخالفات وغرامات بالقليوبية، حيث تم ضبط 15 هاربا من أحكام بالسجن الجنائي، و537 هاربا من أحكام بالسجن المستأنف.كما تم ضبط 511 هاربا من أحكام بالسجن الجزئى.تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.