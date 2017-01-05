أجلت محكمة جنايات شمال الجيزة، جلسة محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى في اتهامها بإهدار المال العام لجلسة 6 فبراير المقبل للمرافعة

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر عماد شرف وأشرف صلاح.ويحاكم بتلك القضية كل من وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.