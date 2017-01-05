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الحبس ٣ سنوات لسيدتين وطالب وعامل لممارستهم الرذيلة في القليوبية
قضت، اليوم الخميس، محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد بدر بمعاقبة سيدتين وطالب وعامل بالسجن 3 سنوات لكل منهم بتهمة ممارسة الرذيلة
كان اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام النقيب أحمد عادل معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمعين خدمة بكمين ترعة الإسماعيلية، بضبط المتهمين |ل.خ| – 18 سنة – متزوجة و| د.ع | – 23 سنة – متزوجة و| خ.ج | – 18 سنة – طالب و| م ع | 27 سنة | ميكانيكى، داخل سيارة ملاكي. وبالكشف عليهم جنائيا تبين سابقة اتهام الأولى بقضية تحريض على الفسق واعترفت المتهمتان أنهما في طريقهما لممارسة الرذيلة مع أحد الرجال بشقة بميدان لبنان، وأن المتهمين الثالث والرابع يقومان بتسهيل ممارستهما للرذيلة مقابل مبالغ.وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمر عمر الصغير وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد بركات رئيس النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام ووجه لهم تهمة ممارسة الدعارة، برئاسة المستشار أحمد بركات رئيس النيابة وأحالهم المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية إلى محاكمة عاجلة وأصدرت المحكمة حكمها السابق.
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