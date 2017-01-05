السجن 5 سنوات لعبدالرحمن البر في إعادة محاكمته بقطع طريق قليوب

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، عبد الرحمن البر، مفتى الإخوان، و2 آخرين بالسجن 5 سنوات، في قضية |قطع الطريق الزراعى بقليوب|

وكان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بـ|التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى السريع بقليوب بمحافظة القليوبية|.