اخبار مصر
-
رياضة
- خالد عبد العزيز: نشجع المبادرات الشبابية لتنظيم الأحداث الرياضية
- بالمستندات.. المنتخب مهدد بعدم المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية
- «عامر» يطالب وزير الرياضة وأبو ريدة باحتواء أزمة إحالة حياتو للنيابة
- ياسر رجب يشيد بلاعبي بتروجت 99 بعد الفوز على أسوان برباعية
- عبد العزيز: نسعى لاستقطاب الشباب في تنظيم الأحداث الرياضية
- محمد مصيلحي: طائرة الأهلي جاهزة للدوري
- تنس الطاولة بالأهلي تحصد لقب بطولة القاهرة
- «السعيد» يتحدث عن لقبه الجديد وتحدي السوبر وطموحات المنتخب
- محمد نجيب: الدوري لم يحسم واحترم رؤية البدري
- بدء مؤتمر وزير الرياضة لإعلان دعم منظمي الأحداث الرياضية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رفع جلسة محاكمة وزير الري الأسبق في إهدار 37 مليار جنيه للمداولة
05
يناير
2017
13:48 PM
بواسطة
قررت محكمة جنايات شمال الجيزة، رفع خامس جلسات محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى في اتهامها بإهدار المال العام بعد نحو عشر دقائق من انعقادها، للمداولة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة، وأمانة سر عماد شرف وأشرف صلاح.ويحاكم بتلك القضية كل من وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى؛ لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع